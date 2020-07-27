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Более 38 млн рублей выделили Коми из Резервного фонда РФ на поддержку безработных

Эти средства пойдут на возмещение расходов работодателей на выплату зарплаты сотрудникам, трудоустроенным на общественные работы

СЫКТЫВКАР, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми получило 38 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ для поддержки безработных в 2020 году. Средства будут направлены на возмещение расходов работодателей на выплату зарплаты сотрудникам, трудоустроенным на общественные работы, сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

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"Более 38 млн рублей мы получили из резервного фонда правительства России для поддержки безработных в 2020 году. Эти средства будут направлены на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда своих сотрудников. Речь идет об устройстве на общественные работы тех граждан, которые не имеют доходов, и тех, кто уже обратился в службу занятости. Мы также готовы помочь с временным трудоустройством тех людей, которые находятся под риском увольнения", - написал Уйба на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, Минтруд Коми уже представил эти предложения для внесения изменений в распоряжение правительства республики. "Коронавирусная инфекция нанесла серьезный удар по экономике Республики Коми. Многие не могут самостоятельно найти себе работу. Сейчас очень важно подставить плечо нашим людям, помочь с трудоустройством", - подытожил Уйба.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 27 июля в Коми зафиксировано 5 144 заразившихся коронавирусом, прирост на сутки составил 44 случая. Выздоровели 3 316 человек, 41 пациент умер.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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