Более 38 млн рублей выделили Коми из Резервного фонда РФ на поддержку безработных

СЫКТЫВКАР, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми получило 38 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ для поддержки безработных в 2020 году. Средства будут направлены на возмещение расходов работодателей на выплату зарплаты сотрудникам, трудоустроенным на общественные работы, сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

"Более 38 млн рублей мы получили из резервного фонда правительства России для поддержки безработных в 2020 году. Эти средства будут направлены на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда своих сотрудников. Речь идет об устройстве на общественные работы тех граждан, которые не имеют доходов, и тех, кто уже обратился в службу занятости. Мы также готовы помочь с временным трудоустройством тех людей, которые находятся под риском увольнения", - написал Уйба на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным, Минтруд Коми уже представил эти предложения для внесения изменений в распоряжение правительства республики. "Коронавирусная инфекция нанесла серьезный удар по экономике Республики Коми. Многие не могут самостоятельно найти себе работу. Сейчас очень важно подставить плечо нашим людям, помочь с трудоустройством", - подытожил Уйба.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 27 июля в Коми зафиксировано 5 144 заразившихся коронавирусом, прирост на сутки составил 44 случая. Выздоровели 3 316 человек, 41 пациент умер.