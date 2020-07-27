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Hyundai подала в ФАС ходатайство о приобретении 94,8% завода GM в Петербурге

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что завод GM пока стоит без использования

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российская производственная "дочка" Hyundai "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с ходатайством о приобретении 94,83% основных производственных средств "Дженерал Моторз Авто", следует из материалов службы.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщал ТАСС, что автоконцерн Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM. Об интересе к законсервированному заводу также высказывался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров: "Завод GM пока, к сожалению, стоит без использования. Я знаю, что им интересуется одна компания, у которой есть желание и цель расширить там, в том регионе, свой кластер. Будут ли они строить новую площадку или использовать на выгодных для них условиях мощности GM - это вопрос переговоров".

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.

GM полностью остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияСанкт-Петербург
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