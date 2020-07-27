"Мессояханефтегаз" повысит уровень полезного использования попутного нефтяного газа до 95%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Мессояханефтегаз" (совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти") ввел в эксплуатацию подземное газовое хранилище на Западно-Мессояхском лицензионном участке, в результате чего уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) предприятия будет увеличен до 95%, сообщает оператор проекта - "Газпром нефть".

"Сегодня уровень эффективного использования ПНГ в нашей компании составляет 95%. Благодаря применению инновационных подходов к утилизации попутного газа мы достигнем целевого показателя и на Мессояхской группе месторождений. Это наглядно демонстрирует наши приоритеты в вопросах рационального отношения к природно-ресурсному потенциалу арктического региона", - отметил заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

На месторождении действует нетипичная для российской нефтянки схема: попутный нефтяной газ закачивается в неразработанные газовые пласты Западно-Мессояхского участка с действующего соседнего месторождения - Восточно-Мессояхского.

"Для реализации проекта на двух участках Мессояхской группы месторождений были построены необходимые объекты инфраструктуры. Подготовка и компримирование газа, получаемого в процессе добычи нефти на Восточной Мессояхе, ведется на компрессорной станции мощностью 1,5 млрд кубометров в год. После подготовки сырье подается в газопровод протяженностью около 50 км и транспортируется на Западную Мессояху, где закачивается в подземное хранилище площадью 70 тыс. квадратных метров. Реализация проекта позволит "Мессояханефтегазу" повысить уровень рационального использования ПНГ до 95%", - отметили в компании.

Строительство газовых объектов велось с 2018 года, там были применены цифровые решения для повышения контроля за безопасностью и рабочими процессами, в том числе дистанционно из центров управления в Тюмени и Санкт-Петербурге.

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого АО - она является самым северным в России материковым объектом нефтедобычи. По разведанным запасам углеводородов месторождения относят к уникальным, 2019 г. объем добычи на Восточно-Мессояхском месторождении составил 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента.