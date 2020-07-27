"Норникель" сформирует новый комитет по рискам. Его возглавит Владимир Потанин

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Норникель" в целях повышения эффективности риск-менеджмента сформирует новый комитет по рискам, который возглавит президент ГМК Владимир Потанин, говорится в сообщении компании.

"В целях повышения эффективности риск-менеджмента и в дополнение к существующей системе отраслевых комитетов принято решение о формировании нового комитета по рискам, который возглавит президент "Норникеля". Таким образом будет завершено создание вертикальной структуры управления рисками, которая объединит все уровни", - отмечается в сообщении.

В ходе изменений из операционного блока компании будет выделен департамент экологии и сформирована новая инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков. Этот шаг позволит снизить риски негативного воздействия на окружающую среду, а также повысить уровень промышленной безопасности в сфере экологии, подчеркивают в ГМК.

Кадровые изменения

Лариса Зелькова, курировавшая социальную политику и связи с общественностью "Норникеля" и покинувшая компанию в марте этого года, возвращается в ГМК на должность старшего вице-президента - руководителя блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.

Старший вице-президент по устойчивому развитию "Норникеля" Андрей Бугров сконцентрируется на взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами.

Вице-президент по финансовым рынкам Алексей Захаров будет назначен вице-президентом по инновациям.

Директор департамента кадровой политики Дарья Крячкова станет вице-президентом.

Вместе с тем старший вице-президент - руководитель блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью Алексей Башкиров, пришедший в "Норникель" в марте, покидает компанию и вновь займется инвестиционными проектами группы "Интеррос".

Кроме того, в компании будет создан новый самостоятельный блок сбыта и коммерции, который будет отвечать за повышение эффективности работы с клиентами и продажи. Его в должности вице-президента возглавит Антон Берлин, который ранее являлся директором департамента маркетинга.

Позицию вице-президента по федеральным и региональным программам займет Андрей Грачев, возглавляющий департамент федеральных и региональных программ.

Директор экономического департамента Дмитрий Кушнарев станет вице-президентом по экономике.