Путин поручил ОСК целенаправленно заниматься увеличением уровня локализации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной компании централизованно заниматься увеличением уровня локализации производства.

"Этим целенаправленно нужно заниматься", - указал глава государства. На встрече в Кремле с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым Путин таким образом отреагировал на слова о том, что на данный момент при строительстве рыболовецкого судна уровень локализации составляет всего 25%, но планируется его увеличить почти до 70%.

"Владимир Владимирович, это оказалось очень сложной задачей, потому что мы вместе с Минпромом остались один на один с этой проблемой. Заказчики, привыкшие работать с импортными комплектующими, говорят: "Ребята, нам нужна надежность". Поэтому решения, которые были недавно приняты, заставят нас делать свою сервисную сеть, которую мы будем проектировать с глобальным охватом для того, чтобы иметь возможность произведенные в России двигатели, агрегаты, судовое оборудование ремонтировать в любой точке мира - мыс Горн или это будет Тихий океан", - отметил Рахманов, отвечая на поручение президента.

Он рассказал, что ОСК выполняет планы по увеличению доли гражданской продукции, каждый год в среднем она растет на 30%. "Объем производства в 2019 году уже достиг 58 млрд рублей. В 2020 году мы рассчитываем, что выручка достигнет 92 млрд рублей, что представляет из себя уже тот процент с опережением на два, который вы поставили нам как задачу роста в паритете гражданской продукции к военной к 2030 году", - доложил Рахманов.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.