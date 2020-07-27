Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить Голомолзина Анатолия Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в распоряжении.

Голомолзин работал в антимонопольных органах с 1995 года. Был начальником управления по антимонопольной политике в ТЭК, транспорте и связи Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) России, в 2000 году назначен заместителем главы МАП, в 2004 году стал заместителем руководителя ФАС. Под руководством Голомолзина были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, проводились реформы естественных монополий и тарифного регулирования. С 2015 года он возглавлял методический совет ФАС России по тарифному регулированию.

Голомолзин награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.