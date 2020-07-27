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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб. впервые с 22 апреля 2020 года

Курс доллара опустился на 0,34% и достиг 71,49 руб.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 0,56% к отметке закрытия предыдущих торгов и достиг 84,02 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 15:07 мск.

В последний раз курс евро находился выше 84 руб. 22 апреля текущего года.

К 15:15 мск евро ускорил рост до 0,63% и торговался на уровне 84,08 руб. В то же время курс доллара опустился на 0,34% - до 71,49 руб.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,87% - до $44,16 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1% и торгуется на уровне $41,87 за баррель.

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