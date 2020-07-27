С начала 2020 года в городе Санья появилось более 17 тыс. новых субъектов рынка

САНЬЯ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Число новых субъектов рынка с начала 2020 года в городе Санья южной китайской провинции Хайнань возросло более чем на 17 тыс. единиц. Такие официальные данные властей публикует газета "Санья жибао".

Согласно статистике, пишет издание, с января по май общее число новых субъектов рынка возросло на 11 740. Рост данного показателя в годовом выражении составил 23,4%. За период с июня по настоящее время он вырос на 18,68% и составил 5 475 новых субъектов рынка. За весь 2019 год этот показатель превысил 38,8 тыс. единиц.

В настоящее время, указывает газета, власти Санья активно работают над улучшением деловой среды, устраняют ненужные бюрократические барьеры и снимают прежние ограничения для бизнеса для привлечения на местный рынок большего числа компаний и предприятий.

К примеру, процесс регистрации компании в Санья полностью перешел в электронный формат, что позволяет получить все необходимые документы для ведения бизнеса в течение двух рабочих дней. Практически в два раза власти сократили время регистрации компаний, занимающихся медицинским оборудованием. Теперь на получение всего пакета документов уходит порядка 15 рабочих дней.

1 июня правительством КНР была опубликована программа развития свободного торгового порта на Хайнане, согласно которой провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Власти страны планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.