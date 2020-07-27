Компания Moderna начала испытания вакцины от коронавируса с участием 30 тыс. добровольцев

ТАСС, 27 июля. Американская биотехнологическая компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

На данном этапе в испытаниях будут участвовать около 30 тыс. добровольцев. Как подчеркнуло агентство Associated Press, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от коронавируса.

"Мы рады начать третью стадию исследований, - отметил глава Moderna Стефан Бансель. - Это новая веха, и мы предвкушаем результаты". Компания надеется, что массовое производство вакцины получится организовать уже к концу 2020 года.

В середине июля стало известно, что результаты первой фазы клинических испытаний вакцины, проведенных Moderna, оказались успешными: у всех участников тестирования наблюдалось усиление иммунитета к инфекции.

Ранее власти США предоставили Moderna более $800 млн на разработку вакцины. Также администрация направила на эти цели $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая занимается созданием вакцины совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Кроме того, соответствующие разработки ведут компании Merck и Pfizer.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди государств по числу как инфицированных коронавирусом, так и умерших: в стране выявлено более 4,2 млн случаев заражения и свыше 146,9 тыс. летальных исходов.