Эстония намерена ограничить использование технологий Huawei при внедрении сетей 5G

ТАЛЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии намерено ограничить использование технологий китайской компании Huawei при внедрении сетей 5G в республике. Об этом сообщил в понедельник представитель ведомства, ответственный за государственную политику в области кибербезопасности, Рауль Рикк.

Как заявил Рикк порталу ERR, китайские технологии, с его точки зрения, относятся к категории повышенного риска.

"Если акции компании размещены на бирже, если ее управление прозрачно, если она находится в Европейском союзе, если с ней всегда можно связаться, всегда можно быстро и легко решить проблемы, то риски, связанные с таким производителем, явно ниже, - сказал он. - Но если компания находится за пределами Европейского союза, ее нет на бирже, а управление не прозрачно, то риски уже выше. Все эти критерии играют роль".

По его словам, соответствующее постановление, которое ограничит использование технологий Huawei, правительство может одобрить в сентябре.

1 ноября прошлого года премьер-министр Эстонии Юри Ратас по итогам подписания с вице-президентом США Майклом Пенсом совместного заявления о безопасности в сетях 5G заявил, что Эстония придерживается тех же взглядов на принципы развития технологий связи пятого поколения, что и США. 15 мая прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от негативных иностранных факторов. В связи с этим Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список субъектов, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Руководство корпорации неоднократно заявляло, что она осуществляет коммерческую деятельность исключительно в рамках закона.