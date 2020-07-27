Власти Чувашии направили более 200 млн рублей на реконструкцию водонапорных башен

ТАСС, 27 июля. Реконструкция 217 водонапорных башен запланирована в Чувашии, на эти цели направлено более 200 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Александр Героев в понедельник на очередном еженедельном совещании в Доме правительства республики.

"По итогам конкурсного отбора из поступивших заявок отобрано 217 объектов на общую сумму 213,7 млн рублей", - привели слова министра в пресс-службе администрации главы республики.

Героев уточнил, что в конце прошлой недели средства были доведены. "Сейчас начнется работа по проведению конкурсных процедур", - процитировали Героева в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, все эти объекты будут обновлены до конца года. "В дальнейшем в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 года планируется провести аналогичные работы на всех водонапорных башнях на территории республики", - сказал собеседник агентства.