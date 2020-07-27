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Посол РФ предложил Москве и Минску провести инвентаризацию интеграционных дорожных карт

Дмитрий Мезенцев полагает, что при этом нужно убрать ненужную политизацию этого процесса

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. России и Белоруссии необходимо провести инвентаризацию интеграционных дорожных карт, сконцентрировав внимание на экономической интеграции и убрав ненужную политизацию процесса. Об этом заявил в понедельник журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Переговоры, которые провели Михаил Владимирович Мишустин (премьер-министр РФ) и Роман Александрович Головченко (премьер-министр Белоруссии) в Москве 14 июля и в Минске 17 июля, подтверждают взаимную высокую заинтересованность сторон. Вопрос в том, что надо садиться за стол переговоров и разговаривать, вести инвентаризацию интеграционных дорожных карт и видеть реальную перспективу", - отметил российский посол.

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