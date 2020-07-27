Ульяновские власти направят 6 млн рублей на поддержку предприятий легкой промышленности

УЛЬЯНОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Предприятия легкой промышленности Ульяновской области до конца года получат 6 млн рублей на возмещение части затрат на коммунальные услуги в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"На поддержку предприятий легкой промышленности Ульяновской области направят 6 млн рублей. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Тюрин", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, субсидию намерены предоставить по государственной программе "Научно-технологическое развитие в Ульяновской области". "Поддержку окажут предприятиям легкой промышленности для возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Размер субсидии не должен превышать половины суммы затрат, понесенных организацией в связи с оплатой соответствующих услуг", - говорится в сообщении.

По словам Тюрина, эта мера поддержки позволит помочь предприятиям справиться со сложностями в условиях пандемии. "Сегодня мы должны понимать, что необходимо для вывода ульяновских предприятий на уровень до пандемии, как мы можем поддержать их и сохранить трудовые коллективы. Принимаемая мера поддержки предприятий легкой промышленности позволит стабилизировать деятельность организаций, тем самым обеспечив регулярные поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды", - процитировали его в пресс-службе правительства.