Доходы бюджета Ульяновской области выросли на 1,3 млрд рублей за счет федеральных средств

УЛЬЯНОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Ульяновская область увеличит доходы бюджета 2020 года на 1,3 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"На заседании регионального правительства одобрили проект о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2020 год. <…> Согласно изменениям, доходная часть бюджета в 2020 году пополняется на 1,3 млрд рублей и составит 67,9 млрд рублей. <…> Проект закона подписан и будет направлен в Законодательное собрание Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, средства поступили в региональный бюджет из федерального. "Это федеральные средства в размере почти 1,2 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной отрасли и на поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 120,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В результате расходная часть областного бюджета увеличится на 3,8 млрд рублей - до 74,8 млрд рублей. По словам и.о. министра финансов Ульяновской области Ларисы Жариновой, порядка 2,5 млрд рублей будет перераспределено на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории региона. "Из них 1,6 млрд рублей направят в резервный фонд областного правительства", - процитировали и.о. министра в пресс-службе правительства.

Как отметила первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева, основной бюджет резервного фонда пойдет на дальнейшее оснащение медицинских учреждений медикаментами, средствами индивидуальной защиты, перепрофилирование коечного фонда, а также на подготовку к новому учебному году. "На эти нужды в общей сумме выделят порядка 1,1 млрд рублей. Более 500 млн рублей пойдут на поддержку отдельных отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции", - приводятся слова Алексеевой в сообщении.