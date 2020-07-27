"Укржелдорога" реструктуризировала долг $200 млн перед Сбербанком на три года

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") реструктуризировала на срок до трех лет долг перед украинской "дочкой" Сбербанка на сумму около 200 млн долларов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба оператора железных дорог Украины.

"Укржелдорога" успешно завершила сделку по реструктуризации долга на сумму около 200 млн долларов, подлежащего погашению до конца июля текущего года. Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, "Укржелдорогой" проведена реструктуризация на срок до 3-х лет с возможностью досрочного погашения", - отмечается в сообщении компании.

В "Укржелдороге" подчеркнули, что сделка стала возможна благодаря слаженной конструктивной позиции кредитора и заемщика и необходима, чтобы поддержать необходимый уровень ликвидности и социальной функции компании. В сообщении также отмечается, что компания планирует осуществлять дальнейшее рефинансирование долга или за счет международного рынка капиталов, или же благодаря одному из украинских банков.

"Укржелдорога" является монополистом в сфере железнодорожных перевозок на Украине, уже продолжительное время находится в кризисе из-за изношенности тягового состава и вагонного парка. В первом полугодии текущего года компания уменьшила грузоперевозки до 143,2 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Правительство Украины сообщило в мае, что по итогам первого квартала 2020 года "Укржелдорога" получила убыток в размере 7 млрд гривен (252 млн долларов), преимущественно из-за влияния ситуации с коронавирусом на деятельность компании.