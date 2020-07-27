ЦБ предлагает ввести требования к ПО для инвестиционного консультирования

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Центральный банк России предлагает ввести требования к программному обеспечению (ПО) для инвестиционного консультирования, говорится на сайте регулятора.

В дальнейшем соответствие этим требованиям будут проверять саморегулируемые организации при аккредитации программ (СРО НФА и НАУФОР). Так, программа должна предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации с учетом инвестиционного профиля клиента, информировать о рисках, связанных с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Кроме того, она также должна сохранять историю действия пользователя и инвестиционного советника, обладать защитой от несанкционированного доступа и изменения алгоритма ее работы. Программы автоследования, копирующие стратегию и сделки определенного брокера, должны хранить записи о поручениях брокеру.

Ожидается, что новый подход к регулированию роботов-советников повысит прозрачность совершаемых с их помощью сделок, защитит потребителей финансовых продуктов от недобросовестных практик и будет способствовать развитию инновационных технологий в инвестиционной деятельности.

Планируется, что проект указания вступит в силу в апреле 2021 года.