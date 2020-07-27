Глава РАН считает, что у Крыма есть потенциал стать передовым сельхозрегионом в России

СЕЛО МАЛЕНЬКОЕ /Республика Крым/, 27 июля. /ТАСС/. Благоприятный климат, заинтересованность властей и ученых создают в Крыму потенциал, который может помочь республике стать одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России, сообщил в понедельник журналистам во время поездки в республику глава Российской академии наук Александр Сергеев.

"В каких-то направлениях - может, - ответил Сергеев на вопрос о том, способен ли Крым стать передовым регионом в области новых технологий в сельском хозяйстве, - Во-первых, в Крыму есть уникальные условия для определения направления сельского хозяйства: это климат и погодные условия, почвы, конечно, это нужно эффективно использовать. Второй момент заключается в том, что, конечно, сейчас современное сельское хозяйство достаточно быстро прогрессирует, и здесь есть шанс перепрыгнуть в послезавтрашний день."

Сергеев пояснил, что для резкого скачка в сельском хозяйстве нужно желание властей, ученых (университетов и академических институтов). И первые шаги в этом направлении уже заметны, отметил он во время поездки на сельскохозяйственный полигон Крымского федерального университета.

"Крым - особая территория для страны, поэтому власть, я считаю, всегда поможет. Местные власти тоже очень хорошо настроены и понимают, что будущее Крыма не только в туризме, не только в рекреации, но и в современных технологиях. Думаю, есть необходимый набор условий, чтобы продвинуться вперед", - добавил глава РАН.