Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Mercedes-Benz в России - АО "Мерседес-Бенц Рус" - отзывает 1 019 автомобилей серий S-Класса (тип 222) и S-Класса купе/кабриолет (тип 217). Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с 2017 по 2019 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, попадающих в программу отзыва, поменяют бракованную деталь. Работа будет бесплатной для владельцев машин.