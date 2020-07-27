{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей

Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с 2017 по 2019 год

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Mercedes-Benz в России - АО "Мерседес-Бенц Рус" - отзывает 1 019 автомобилей серий S-Класса (тип 222) и S-Класса купе/кабриолет (тип 217). Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с 2017 по 2019 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, попадающих в программу отзыва, поменяют бракованную деталь. Работа будет бесплатной для владельцев машин.

Теги
Россия
Административный центр Хайнаня расширит зону беспошлинной торговли до 100 тыс. кв. м
Задействовано будет в том числе и подземное пространство
Читать полностью