FT: Facebook подала в суд на ЕС за вторжение в частную жизнь сотрудников компании

ТАС, 27 июля. /ТАСС/. Американская компания Facebook подала в Европейский суд общей юрисдикции иск против Европейского союза о посягательстве на данные о личной жизни сотрудников компании. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с делом.

В Facebook считают, что регуляторы ЕС в ходе двух продолжающихся антимонопольных расследований запрашивали у компании информацию, предоставление которой могло нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников. Как сообщили источники газеты, ЕС запросил у компании все документы, содержащие ряд ключевых слов и фраз, таких как "большой вопрос", "бесплатно", "не подходит для нас" и "отключение". В Facebook сочли, что запрос требует предоставления слишком широкого массива информации, часть из которой относится исключительно к личным данным сотрудников, включая медицинские и финансовые документы.

По данным газеты, слушание может состояться уже в сентябре.

Регулятор ЕС расследует использование Facebook агрессивных маркетинговых стратегий с целью получения преимущества на рекламном рынке.