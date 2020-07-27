Хабаровские власти будут выбирать и реализовывать инвестпроекты с учетом мнения жителей

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края будут реализовывать все инвестиционные проекты с учетом мнения жителей: они смогут выбирать мероприятия и определять их первостепенность. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем канале в Telegram.

"Будем собирать информацию, на что идут деньги края. Все инвестиционные проекты будут исполнятся с учетом мнения граждан. Люди увидят, на что пойдут средства", - написал он по итогам заседания краевого правительства.

Глава региона подчеркнул, что первостепенность того или иного проекта будут определять сами граждане. Дегтярев отдельно обратил внимание на проблему неосвоения средств и возврата их в федеральный бюджет. "Программы, на которые выделены федеральные средства, должны исполнятся. Центр дал денег, мы должны их здесь потратить", - отметил он.

Врио губернатора края также напомнил про персональную ответственность чиновников за освоение федеральных субсидий. По его словам, те, кто не смогут эффективно использовать полученные средства, будут уволены. "Поощрения чиновникам будут только в том случае, если человек поработал с федералами, уговорил их, представил им программу, добился выделения средств. Тогда ему полагается премия и грамота. Провалил проект, не добился результата - расстаемся. Теперь будет только так", - добавил Дегтярев.

Ранее власти Хабаровского края подвергались критике за недостаточное освоение федеральных средств. Например, для строительства и ремонта социальных объектов регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия. По итогам 2019 года субъекты ДФО не освоили около 2 млрд рублей субсидии, из них наибольший объем средств -1,3 млрд рублей - не израсходовал Хабаровский край.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ситуация с краевым бюджетом

Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей. По данным Министерства финансов Хабаровского края на 1 июня, государственный долг региона превышает 57,9 млрд рублей. На начало года он составлял более 51,9 млрд рублей.

В июне регион получил первый транш федеральных средств в размере 1,7 млрд рублей на компенсацию снижения доходов краевого бюджета. В ближайшее время ожидается получение уже второй дотации - 1,3 млрд рублей. Это поможет сбалансировать консолидированный бюджет региона, смягчить последствия сложившейся экономической ситуации.