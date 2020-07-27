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ПСБ разработал дифференцированную ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса

В зависимости от сферы она колеблется в диапазоне 1,49-2,19%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новый продукт по эквайрингу - тарифный план с дифференцированной ставкой, зависящей от оборота компании. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе банка.

В банке пояснили, что ставка по картам автоматически пересчитывается раз в месяц: чем выше оборот, тем ниже тариф. В то же время в рамках проекта предусмотрено несколько тарифов для различных сфер деятельности клиента: для супермаркетов и продуктовых магазинов, для ресторанов быстрого обслуживания, компаний из сферы здоровья и образования, аптек, АЗС и других сфер деятельности и колеблется в диапазоне 1,49-2,19%.

При этом в первые два месяца компания получает минимальный фиксированный тариф на эквайринг. В дальнейшем при увеличении объемов выручки клиенту не надо обращаться в банк для снижения тарифа и подписания дополнительных документов. Изменение тарифа происходит автоматически.

"Наш новый продукт позволит компании выбрать оптимальный тариф для ее сферы деятельности, а для предприятий с сезонным бизнесом поможет дополнительно оптимизировать расходы, ведь в сезон высокие обороты, соответственно, тариф будет ниже", - отметил заместитель директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Никита Хомутов.

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