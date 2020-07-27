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Цена на золото достигла рекордного значения на бирже Йоханнесбурга

Эксперты связывают это с нестабильностью доллара и с напряженными отношениями между США и Китаем

ТАСС, 27 июля. Цена на золото подскочила 27 июля вечером до рекордной величины - $1945 за тройскую унцию - на Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР. Как сообщила газета Business Day, эксперты связывают это с испытываемыми долларом сложностями в связи с напряженностью в отношениях между США и Китаем, а также в новых скачках показателей распространения COVID-19.

"Акции горнодобывающих компаний пошли в понедельник в гору на Йоханнесбургской бирже, а цена на золото совершила самый большой скачок за последние шесть недель, спотовые цены на этот металл превысили рекордные уровни 2011 года, - отмечает основная деловая газета Южной Африки. - Цена поднялась до рекордного уровня в $1945 за унцию, в то время как доллар продолжает ослабевать".

Йоханнесбургская биржа считается ведущей в Африке и одной из ключевых для определения цен на золото, поскольку ЮАР традиционно входит в число мировых лидеров добычи желтого металла.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,2 млн человек, свыше 648 тыс. умерли.

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ЮАРСШАКитай
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