Спрос россиян на иностранное гражданство через покупку недвижимости может вырасти на 30%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спрос на приобретение иностранного гражданства и вида на жительство (ВНЖ) через покупку недвижимости среди россиян может вырасти на 30% по итогам 2020 года. Такой прогноз ТАСС в понедельник дал управляющий партнер компании Tranio (международный брокер недвижимости) Георгий Качмазов.

Речь идет о так называемых золотых паспортах - программах, которые позволяют получить вид на жительство в обмен на инвестиции.

"Мы наблюдаем повышенный интерес к программе ВНЖ и паспортам через покупку недвижимости. В целом, по нашим оценкам, рост спроса в этом году составит 25-30% по отношению к прошлому году", - сказал он, отметив, что рост активности российских инвесторов связан с тем, что граждане хотят получить свободу перемещений и доход в валюте.

По словам Качмазова, особенно высок интерес к греческой программе, потому что она дешевле других и с точки зрения инвестиций в недвижимость греческий рынок более недооценен, чем другие европейские. "Чтобы получить ВНЖ в Греции, необходимо приобрести недвижимость на €250 тыс.", - сказал он.

Качмазов также отметил, что низкие ставки по валютным депозитам также привлекают большой интерес к доходной недвижимости за рубежом - особенно к Германии. "Но важно понимать, что ВНЖ в Германии за инвестицию не дают. Там просто люди интересуются недвижимостью для сдачи в аренду", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что в настоящее время ограничивающим фактором является то, что покупать, по сути, приходится удаленно. "Так что надо посмотреть на то, как будут и будут ли открываться границы и возобновится ли авиасообщение. Для просмотров и оформления сделок требуются поездки", - подчеркнул эксперт.