"Ъ": Hyundai может перевести производство некоторых моделей из "Автотора" в Петербург

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская производственная "дочка" Hyundai "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" может перевести производство некоторых моделей из калининградского завода "Автотор" в Санкт-Петербург в случае покупки там законсервированного завода General Motors . Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

В понедельник сообщалось, что завод Hyundai в России обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с ходатайством о приобретении 94,83% основных производственных средств "Дженерал Моторз Авто". Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщал ТАСС, что автоконцерн Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM.

По данным источников газеты, наиболее вероятная схема использования завода GM заключается в переводе туда части моделей из калининградского "Автотора", где Hyundai ведет контрактную сборку Sonata, Santa Fe, Tucson, Elantra, а также премиальных моделей Genesis. Как пишет издание, договоренность о переходе на полный цикл производства на базе "Автотора" у Hyundai есть только по модели Hyundai Sonata, в то время как создание линии сварки под другие модели потребует строительства новых мощностей. При этом на заводе GM в Санкт-Петербурге уже есть готовые линии сварки и окраски, которые может использовать автоконцерн.

В то же время собеседники издания предположили, что перевод не коснется премиальных моделей Genesis, по которым экономически нецелесообразно увеличивать локализацию, а также не будет переведено производство автомобилей Hyundai Sonata, так как по этой модели уже достигнуты договоренности о создании линии сварки.

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. GM полностью остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года.