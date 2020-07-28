"Известия": в России с начала года изъяли почти две тысячи тонн санкционной продукции

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Россельхознадзор в первом полугодии 2020 года изъяли из оборота около 2 тыс. тонн санкционной продукции, а также товаров без маркировки. Об этом во вторник пишет газета "Известия".

Как сообщили изданию в Роспотребнадзоре, с начала 2020 года специалисты ведомства изъяли порядка 260 тонн запрещенных товаров. Всего за шесть лет действия ограничений Роспотребнадзор изъял около 1,3 тыс. тонн такой продукции, еще более 2,9 тыс. тонн было блокировано на границе. Нарушители эмбарго за шесть лет выплатили штрафов на сумму порядка 1 млрд рублей.

В свою очередь сотрудники Россельхознадзора в период с января по июнь 2020 года уничтожили 1,7 тыс. тонн запрещенной к ввозу растительной и животноводческой продукции, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (4,4 тыс. тонн), рассказали изданию в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

О продовольственном эмбарго

Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры, и орехи.

В мае 2020 г. вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Россельхознадзору подготовить предложения по исключению поставок санкционных продуктов в Россию из стран Евразийского экономического союза.

В середине июня Минсельхоз России предложил ЕАЭС усилить контроль за продукцией, поступающей на территорию союза, для недопущения санкционных поставок. В частности, в министерстве предложили проводить комплексные проверки системы карантинного фитосанитарного надзора, а также инспекции предприятий по производству, хранению и перемещению растениеводческой продукции.

По данным ФТС, в результате проведенных в 2019 г. мероприятий выявлено около 106 тыс. т запрещенной к ввозу продукции, в том числе почти 4 тыс. т санкционной продукции. Возвращено в сопредельные государства более 93 тыс. т, уничтожено более 6,5 тыс. т. Всего с 2014 г. по 31 декабря 2019 г. изъято и уничтожено 32,9 тыс. т запрещенной к ввозу продукции.