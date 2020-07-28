Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,76 рубля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,26%, до 71,7575 рубля, курс евро - на 0,05%, до 84,1125 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск курс доллара находился на уровне 71,6825 рубля (+0,15%), евро торговался на уровне открытия - 84,075 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,63% и достиг 2902,95 пункта, поднявшись выше уровня в 2900 пунктов впервые с 27 февраля текущего года.

Индекс РТС вырос на 0,52% - до 1272,73 пункта.

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,75% и торговался на уровне 2906,46 пункта, а РТС прибавлял 0,74%, до отметки в 1275,47 пункта.

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,6% - до $44,16 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,22%, достигая $41,89 за баррель.