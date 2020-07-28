"Единая карта жителя КБР" будет создана совместно с платежной системой "Мир"

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) подписали соглашение с платежной системой "Мир", которое поможет внедрить в регионе новый платежный инструмент - единую карту жителя. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Правительство Кабардино-Балкарской Республики и АО "Национальная система платежных карт" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание нового платежного инструмента - "Единой карты жителя КБР". Документ подписан в онлайн-формате председателем правительства Республики Алием Мусуковым и генеральным директором АО "Национальная система платежных карт", являющейся оператором платежной системы "Мир", Владимиром Комлевым", - говорится в сообщении.

Как уточняется, соглашение предусматривает развитие и продвижение в регионе инновационных технологий и способов осуществления переводов денежных средств для широкого применения на территории РФ.

Отмечается, что уже разработана и представлена для подписания сторонами "дорожная карта" по реализации соглашения. В рамках мероприятий по внедрению нового платежного инструмента в КБР предполагается формирование таких нефинансовых сервисов, как социальный калькулятор, удобное получение выплат из бюджета, получение социальных скидок и услуг по карте жителя, портал путешествий, цифровое парковочное пространство, цифровые здравоохранение, образование, государственные услуги и многие другие.

"Мы рассчитываем, что подписанное нами соглашение и "Единая карта жителя Кабардино-Балкарской Республики", которая будет внедрена на территории региона, упростит для жителей республики процессы получения различных бюджетных выплат, социальных сервисов и услуг. В настоящее время правительство КБР уделяет особое внимание развитию цифровой экономики и цифровизации всех уровней жизни. В этих условиях сотрудничество с "Национальной системой платежных карт" станет логичным продолжением реализуемых нами в этом направлении региональных проектов", - прокомментировал Мусуков.