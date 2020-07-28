В аэропорту города Оха на Сахалине в 2021 году смонтируют новую взлетно-посадочную полосу

ТАСС, 28 июля. Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) появится в 2021 году в аэропорту города Оха - самого северного на острове Сахалин. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Действующая ВПП построена в 1975 году, устарела и нуждается в замене. Ее длины недостаточно для приема современных воздушных судов, и авиакомпаниям приходится отправлять в Оху самолеты с уменьшенной взлетной массой.

"Строительство новой взлетно-посадочной полосы имеет большое значение для повышения безопасности полетов и мобильности людей, развития всего Охинского района. Поэтому работы на этом объекте я держу на особом контроле. Они идут по графику и есть основания полагать, что уже в 2021 году аэропорт Охи получит новую полосу для взлета и посадки самолетов", - сказал губернатор Валерий Лимаренко, слова которого приводят в сообщении.

Новая полоса на 300 м длиннее старой, ее протяженность - 1,6 км. При ее строительстве смонтируют более 8 тыс. аэродромных плит.

"В 2021 году запланирован ввод ИВПП [взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием] со средствами навигации и другого оборудования, реконструкция перрона, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, аварийно-спасательной станции, склада ГСМ, котельной и противопожарных резервуаров. Завершится строительство объекта к 1 декабря 2021 года", - заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Николай Давыдов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.