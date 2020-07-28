РЖД перечислила более 5 млрд рублей в бюджеты Москвы и Подмосковья в I полугодии 2020 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Холдинг "РЖД" перечислил в бюджеты регионов в границах Московской железной дороги (МЖД) около 7,4 млрд рублей в первом полугодии. Налоговые отчисления в бюджет Москвы и Московской области составили более 5 млрд рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЖД.

"В январе - июне 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО "РЖД" в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила 7,4 млрд рублей. В частности, налоговые отчисления в бюджет города Москвы составили 3,7 млрд рублей, Московской области - 1,6 млрд рублей, Владимирской области - 400 млн рублей, Смоленской - 400 млн рублей, Рязанской - 383,3 млн рублей, Тульской - 318 млн рублей, Брянской - 309,9 млн рублей, Курской - 219 млн рублей, Калужской - 190 млн рублей и Орловской - 182,6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что ОАО "РЖД", являясь крупной инфраструктурной и социально ориентированной компанией, уделяет внимание взаимодействию с субъектами РФ. Компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов.