Текстильную фабрику построят в Солнечногорске в 2021 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Турецкая компания TT Group планирует построить текстильную фабрику по производству ткани, заводской текстильной печати и пошиву в Солнечногорске к весне 2021 года. Начало реализации первого этапа проекта с инвестициями в 1 млрд рублей запланировано на осень текущего года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"В городском округе Солнечногорск турецкая компания TT Group построит текстильную фабрику по производству ткани, заводской текстильной печати и пошиву. Приступить к реализации своего проекта в индустриальном парке "Есипово" компания планирует осенью 2020 года. Строительство пройдет в три этапа", - говорится в сообщении.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба, инвестиции на первом этапе составят 1 млрд рублей.

"На производстве будет создано 70 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже весной 2021 года. Проект будет реализован в индустриальном парке "Есипово", где при участии правительства региона уже создана вся необходимая инфраструктура для промышленных инвесторов", - добавила она.

Торжественная церемония закладки камня и начало реализации первого этапа проекта запланированы на сентябрь текущего года. После завершения первого этапа инвестор намерен сразу приступить к реализации второго и третьего. Дополнительные инвестиции составят еще 1 млрд рублей, всего на предприятии будет создано 550 рабочих мест.