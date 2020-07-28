"Ъ": экспорт молочной продукции из России вырос по итогам января - мая 2020 года на 26%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экспорт молочной продукции из РФ вырос по итогам пяти месяцев года на 26% относительно аналогичного периода прошлого года, до 335 тыс. тонн, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Национального союза производителей молока.

В денежном выражении поставки увеличились на 16%, до $144,6 млн.

В пять раз возрос экспорт молочной сыворотки, в три раза - сухого обезжиренного молока.

На 35% выросли поставки сливочного масла из РФ, на 30% - сырных продуктов, на 24% - мороженого, на 22% - питьевого молока и сливок, на 14% - сыров. На страны СНГ пришлось около 91% поставок.

В Союзе рост показателя объясняют ослаблением рубля на 15% в начале года. Положительное влияние оказала и диверсификация экспорта, а также рост отгрузок на китайский рынок (на 13%, до 3,6 тыс. тонн).

В публикации также отмечается, что экспорт наращивается на фоне ослабления спроса внутри страны.

По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, расширение сырьевой базы также повлияло на увеличение экспорта. Дополнительным фактором стал относительно высокий уровень цен на сухое обезжиренное молоко в мире, добавил он. По мнению Дальнова, рост продолжится при условии сохранения перечисленных тенденций.

По мнению другого собеседника издания, риск для российского экспорта молочной продукции - замедление мировой торговли на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19.