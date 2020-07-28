Число обувных компаний в системе маркировки превысило 60 тысяч

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 60 тысяч участников рынка обуви зарегистрировались в системе маркировки и прослеживания "Честный знак". Об этом сообщает во вторник оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Количество участников рынка обуви, зарегистрированных в системе "Честный знак", превысило 60 тысяч и составило 60 227", - сообщили в ЦРПТ, отметив, что за неделю число участников выросло более чем на 700.

По словам директора департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ Веры Волковой, после обязательного запуска маркировки в системе регистрируются небольшие торговые точки и новые фирмы. "Самих торговых объектов, реализующих обувь, конечно, больше, так как на один ИНН может быть зарегистрирована целая сеть магазинов", - пояснила она.

С 1 июля в России запрещен оборот немаркированной обуви, информация о ее движении от производителя/импортера до покупателя передается в систему маркировки. Обувь, по данным ЦРПТ, является самым популярным товаром, легальность которого проверяют пользователи приложения "Честный знак". При сканировании кода Data Matrix можно получить информацию о производителе, составе товара.