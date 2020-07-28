В Саратовской области создадут почти 1,5 тыс. временных рабочих мест

САРАТОВ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены создать почти 1,5 тысячи новых рабочих мест в регионе на временных и общественных работах. Ожидается, что это поможет снизить напряженность на рынке труда в условиях пандемии коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба министерства труда и социальной защиты региона.

"Из резервного фонда правительства РФ на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области предоставлено 66 млн рублей. Эти средства будут направлены в качестве субсидий предприятиям на организацию временных рабочих мест и общественных работ. Планируется, что программа охватит свыше 1 400 работников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас определяется перечень участников программы, а сами мероприятия стартуют в сентябре. В программе временного трудоустройства смогут участвовать работники организаций, где введен режим неполного рабочего времени, осуществляется предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы, проводятся мероприятия по высвобождению.

По данным на начало июля, число безработных в Саратовской области увеличилось почти в четыре раза с начала 2020 года.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям совместно с Банком России принять необходимые меры, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после ситуации с пандемией.