EEHC и Schneider Electric займутся созданием первой "умной" энергосети на Ближнем Востоке

ТАСС, 28 июля. Египетская электроэнергетическая холдинговая компания (Egyptian Electricity Holding Company, EEHC) займется цифровой трансформацией своей энергосети в партнерстве с компанией Schneider Electric. По итогам проекта будет построена первая "умная" энергосеть на ближнем Востоке, сообщило во вторник издание Smart Energy International.

"Внедрение цифровых технологий и создание "умных" энергосетей играет большую роль для будущего развития энергетики страны. Мы ожидаем, что проект не только позволит повысить эффективность и устойчивость работы энергосетей, но и поможет улучшить квалификацию инженеров и других вовлеченных сотрудников", - отметил министр электроэнергетики Египта Мухаммед Шакер.

Проект предусматривает модернизацию 1 тыс. распределительных пунктов и подстанций для их будущей интеграции с "умными" энергосетями. Кроме того, для обеспечения необходимого уровня защищенности сети, будут внедрены решения по кибербезопасности. Schneider Electric также займется строительством четырех центров управления, которые будут осуществлять мониторинг и оптимизацию сети на протяжении 18 месяцев. Данные центры будут использовать передовую систему оптимизации и перераспределения ресурсов для мониторинга и настройки сети с применением технологий обработки больших данных и AI.

Ожидается, что по завершении проекта новая "умная" сеть станет первой таковой в истории Ближнего Востока и позволит эффективно удовлетворять потребности в электроэнергии растущего населения Египта.