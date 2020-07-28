Аграрии Кабардино-Балкарии убрали третью часть высаженного в регионе картофеля

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Более 30% картофеля собрали аграрии Кабардино-Балкарии, на каждом гектаре удалось вырастить 209 центнеров, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии картофель выкопан с площади 2,7 тыс. га или 33% от плана. В настоящее время уборка "второго хлеба" ведется в пяти районах республики, средняя урожайность составляет 209 ц/га или 104% к аналогичному периоду 2019 года", - говорится в сообщении.

Земледельцы собрали около 57 тыс. т картофеля, основную часть уберут осенью, этот урожай закладывается на хранение на зиму.

В текущем году картофелем в КБР занято 8,3 тыс. га, это на уровне прошлого года. По данным министерства, в 2019 году валовой сбор картофеля составил 196 тыс.т, в текущем урожай ожидается не ниже прошлогоднего.