Ростех выполнил гособоронзаказ 2019 года на 99,5%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уровень выполнения Ростехом гособоронзаказа 2019 года достиг 99,5%, общее количество контрактов в этой сфере в прошлом году выросло почти на 3 тыс. по сравнению с 2018 годом. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Безусловно, в срок были выполнены все контракты по гособоронзаказу. Уровень исполнения составил практически все [контракты] - 99,5%. Если в 2018 году у нас было 26 220 контрактов, то в 2019 году - 29 170 контрактов, то есть количество контрактов у нас значительно выросло, в том числе вырос и уровень исполнения контрактов", - сообщил он.

В июле 2019 года в пресс-службе Ростеха со ссылкой на Чемезова сообщали, что госкорпорация исполнила гособоронзаказ 2018 года на 99,6%, а также с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки достигла 30%.

Как сообщил Чемезов, в этом году доля продукции гражданского назначения в общей выручке компании составила 31,1%.

Портфель заказов госкорпорации в сфере военно-технического сотрудничества сохраняется на уровне 2018 года. "Что касается военно-технического сотрудничества, портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет $51,1 млрд - большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год", - сказал он.

Выручка Ростеха

Ростех по итогам 2019 года увеличил выручку почти на 8%, до 1,77 трлн руб. Как говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации, консолидированная чистая прибыль выросла на 39,9% и составила 179,2 млрд рублей.

"В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1,77 трлн [рублей] - это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации", - сказал Чемезов.

Он добавил, что госкорпорация довела долю гражданской продукции в общем производстве до 31%, или 550 млрд рублей. "Рост выручки от реализации продукции гражданского назначения позволяет повысить прежде всего финансовую устойчивость нашего предприятия и уйти от прямой зависимости от гособоронзаказа", - подчеркнул глава Ростеха.