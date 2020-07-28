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Новые автомобили в России в I полугодии в среднем подорожали почти на 9%

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за этот период составила 1 млн 676 тыс. руб.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Цены на новые автомобили в России за I полугодие 2020 года в среднем выросли на 8,9%, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам I полугодия 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 676 тыс. руб. Это на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 962 тыс. руб. (+9,1%), а отечественного автомобиля - 700 тыс. руб. (+6,3%)", - сообщило агентство.

"Автостат" отмечает, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дилерами цен и объемов продаж по каждой модели автомобиля с учетом модификаций: объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов.

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