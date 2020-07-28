Рейтинг инвестиционного климата муниципалитетов появится в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил составить рейтинг инвестиционного климата муниципалитетов региона по итогам 2020 года. Первые результаты рейтинга должны быть опубликованы в начале следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Состояние инвестиционного климата - основной KPI (ключевые показатели работы - прим. ТАСС) не только областных, но и муниципальных органов власти. Особенно это важно сейчас, когда необходимо восстановить экономику от последствий распространения коронавирусной инфекции. Именно поэтому я принял решение составить по итогам 2020 года рейтинг состояния инвестиционного климата муниципалитетов Нижегородской области", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Он отметил, что критерии оценки, которые будут использованы для регионального рейтинга, не отличаются от федерального рейтинга. Эксперты будут оценивать скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрацию права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

"Как и федеральный рейтинг, региональный будет формироваться на основе не только статистических данных, но и оценок самих предпринимателей, которые выскажут свое мнение о качестве взаимодействия глав муниципалитетов с инвесторами. Уверен, для муниципалитетов это станет дополнительным стимулом к повышению инвестиционной привлекательности", - добавил губернатор Нижегородской области.

В пресс-службе главы региона также добавили, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2020 года, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), поднявшись за год на 39 пунктов и заняв 18 место.