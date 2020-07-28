FT: экс-главу Renault Тьерри Боллоре назначили директором Jaguar Land Rover

ТАСС, 28 июля. Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) принял решение назначить новым генеральным директором холдинга бывшего главу французской компании Renault Тьерри Боллоре в кризисной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Боллоре, полномочия которого на посту генерального директора Renault были прекращены по решению совета директоров компании в октябре прошлого года, сменит в JLR Ральфа Спета, переходящего в британской компании на другую работу.

"Для меня большая честь провести эту потрясающую компанию через время сложнейших испытаний", - заявил в связи с назначением новый директор. Одному из ветеранов автомобильной отрасли, согласно сообщению, придется руководить JLR в условиях "резкого падения спроса на автомобили в мире, ставшего следствием пандемии коронавируса".

Ранее Боллоре, как напоминает британское издание, назвал свой уход из Renault результатом "переворота" во французских СМИ.

Газета Le Monde, в частности, отмечала, что замена руководства компании стала продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона. Также издание утверждало, что Боллоре был отстранен от руководства Renault на фоне ухудшения результатов компании в 2019 году. Сам Боллоре в интервью изданию Les Echos назвал свою отставку "неожиданной", отметив, что ему "удалось консолидировать деятельность компании", несмотря на кризисную ситуацию.