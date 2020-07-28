Консервный завод на Ставрополье в I полугодии увеличил выпуск продукции в 1,7 раза

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. "Первый консервный завод" в Георгиевске, один из крупнейших производителей плодоовощной консервированной продукции на Ставрополье, в первом полугодии 2020 года увеличил объем производимой продукции в 1,7 раза - до 504 тыс. банок. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства края.

"Ставропольский край наращивает объемы переработки овощей. ООО "Первый Георгиевский консервный завод" задействует новые технологичные производственные линии по изготовлению плодоовощных консервов в стеклянной и жестяной банках. По состоянию на 28 июля 2020 года завод уже переработал 400 т кабачков, что на 135 т больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем выпущенной продукции вырос соответственно на 199 тыс. банок и составил 504 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным управления, предприятие вышло на мощность 50 млн банок в год. Ассортимент выпускаемой продукции в общей сложности насчитывает около 20 наименований.

Отмечается, что в реализацию поступают такие виды консервов, как фасоль натуральная, а также в остром и оригинальном томатном соусе, зеленый горошек, томатная паста, икра из кабачков и овощная из тыквы, яблочное повидло, соус домашний и пикантный, несколько видов аджики и томатного соуса.

Ранее в пресс-службе министерства экономического развития края сообщали, что весной 2018 года после банкротства и длительного простоя на заводе были запущены новые производственные линии. В 2019 году на приобретение оборудования для модернизации производства завод по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получил субсидию в размере 5 млн рублей.

Первый Георгиевский консервный завод был основан в дореволюционное время как томатно-варочный завод. В первые годы существования вырабатывал около 3 тыс. банок консервов, а после сдачи в эксплуатацию в декабре 1973 года новых корпусов вышел на проектную мощность более 60 млн банок. На данный момент это один из крупнейших производителей плодовоовощной консервированной продукции на Ставрополье. Предприятие производит наиболее ходовой ассортимент консервов.