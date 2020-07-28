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Колебания курса рубля
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

В последний раз курс евро находился выше этой отметки 2 апреля 2020 года
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,1% по отношению к рублю и достиг отметки в 85,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:37 мск.

В последний раз курс евро находился выше 85 рублей 2 апреля 2020 года.

К 15:45 мск евро замедлил рост до 1,08% и торговался на уровне 84,98 рубля. В то же время курс доллара рос на 1,25% - до 72,47 рубля.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне находилась на уровне закрытия предыдущей сессии - $43,9 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 0,3%, до $41,68 за баррель.

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