Экс-губернатора Архангельской области избрали гендиректором завода "Северная верфь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Бывшего губернатора Архангельской области Игоря Орлова избрали генеральным директором судостроительного завода "Северная верфь" (Петербург). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Решением общего собрания акционеров ПАО СЗ "Северная верфь" от 26 июля 2020 г. новым генеральным директором Общества избран Игорь Анатольевич Орлов сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Орлов с 13 января 2012 года по 2 апреля 2020 года занимал должность губернатора Архангельской области. На посту главы верфи он сменил Игоря Пономарева, руководившего предприятием с 2017 года.

"Северная верфь" (первое название - Путиловская) - судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.