Более 100 сельских ипотечных кредитов выдали на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Банки с начала 2020 года выдали на Ставрополье свыше 100 кредитов по программе сельской ипотеки на сумму почти 200 млн рублей. Для участия в программе еще 800 жителей края необходимо 27 млн рублей бюджетных средств, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"В Ставропольском крае одним из востребованных направлений реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" является "льготная сельская ипотека". По состоянию на июль кредитными организациями (АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, ПАО "Центр-Инвест") выдано 109 кредитов на общую сумму кредитных средств 198 млн рублей", - сообщили в министерстве.

В министерстве сообщили, что на данный момент банкам края из федерального бюджета выделено 5,6 млн рублей на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам. "Для участия в программе не менее 800 жителей Ставропольского края необходимо 27 млн рублей федеральных средств", - сказали в ведомстве.

Программа сельской ипотеки с льготной ставкой кредита в 3% заработала в России с этого года. В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Однако в июне вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о том, что финансирование программы льготной сельской ипотеки в России в 2020 году будет увеличено в три раза, до 3 млрд рублей. Как отметили в аппарате вице-премьера, "сельская ипотека" позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей, а объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. метров.

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей.