Хайнань будет наращивать сотрудничество с Тайванем по программе свободного торгового порта

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань намерена активизировать продвижение обменов и сотрудничества с Тайванем в области современного сельского хозяйства, высоких технологий и сферы услуг. Об этом говорится в плане, разработанном местным правительством в целях привлечения тайваньских соотечественников для участия в строительстве хайнаньского свободного торгового порта.

Согласно этому плану, Хайнань будет использовать свои основные индустриальные парки для развития связей между двумя регионами по таким направлениям, как образование, здравоохранение, современное сельское хозяйство, а также защита водных ресурсов. Хайнань входит в число регионов широкого присутствия тайваньского бизнеса. В настоящее время, по официальным данным, в провинции зарегистрировано порядка 1,9 тыс. тайваньских предприятий или проектов, связанных с сельским хозяйством, туризмом, транспортной сферой, ресторанным бизнесом, здравоохранением, новой энергетикой и биотехнологиями.

Правительство Хайнаня намерено использовать преимущества провинции для более активного привлечения тайваньских инвестиций в проекты по сотрудничеству в области сельского хозяйства, а также продвижение связей между хайнаньскими и тайваньскими вузами.

Внимание будет уделяться также наращиванию студенческих обменов. Власти Хайнаня, согласно плану, приветствуют участие тайваньских образовательных учреждений в работе международной пилотной зоны в области образования Лиань, а также открытие совместных школ. Хайнань также заинтересован в привлечении новых медицинских технологий и оборудования в международную пилотную зону медицинского туризма Лэчэн в Боао.

Планом предусмотрено наращивание взаимодействия и в финансовой сфере. Правительство Хайнаня будет поощрять тайваньские финансовые учреждения в открытии своих представительств в новом районе Цзяндун в Хайкоу и центральном бизнес-районе города Санья - двух ключевых индустриальных парках хайнаньского свободного торгового порта.

1 июня правительством КНР была опубликована программа развития свободного торгового порта на Хайнане, согласно которой провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Власти страны планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.