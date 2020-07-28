МЭР предлагает создать долгосрочную программу по решению проблем с водой в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает создать трехлетнюю программу по решению проблем с обеспечением жителей Дагестана качественной питьевой водой. Об этом во вторник на совещании в ходе рабочей поездки в Дагестан сообщил первый замглавы министерства Михаил Бабич.

"Мы очень предметно пытаемся разобраться с системой водообеспечения - чем помочь, какие проекты в приоритетном порядке должны быть и, соответственно, обеспечены финансированием. У нас есть схема газификации, есть схема энергообеспечения, <…> нам нужно иметь такую комплексную схему по Дагестану по водообеспечению, очистным и канализационным сооружениям", - сказал он.

По словам Бабича, создание долгосрочной программы позволит сконцентрировать усилия, распланировать работу в этом направлении. План работы, отметил первый замминистра, должен быть составлен на несколько лет. "Чтобы мы понимали, в каких административных центрах мы должны это делать в первую очередь, в какой точке мы сегодня находимся, какой процент у нас сегодня закрыт и какой процент нам необходимо закрыть для того, чтобы перейти в нормативное состояние. И спланировать работу, скажем, на период хотя бы трехлетний, чтобы мы понимали, какой объем ПСД (проектно-сметной документации - прим. ТАСС) необходимо разработать, какой объем по инвестициям с учетом софинансирования республики", - сказал он.

По мнению Бабича, в решении проблемы очистных сооружений в Дагестане необходимо зафиксировать целостную картину. "Важно, чтобы мы завершенную картину понимали, чтобы не было таким бесконечным процессом, многолетним, когда одни проблемы решаем, следующие нарастают. То есть понимаем, что проблема воды - одна из принципиальных для республики, которую нужно решать, с учетом проблем Каспия, с учетом проблем обеспечения населения чистой водой, и хотим на этом усилия наши сконцентрировать", - заключил он.

Дагестан испытывает проблемы с качественным водоснабжением. В части населенных пунктов республики нет централизованного водоснабжения, вода подается по графику. В регионе периодически происходят массовые отравления из-за некачественной воды.

В апреле 2019 года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Махачкале на совещании заявила, что в Дагестане должна быть разработана программа по обеспечению чистой водой, обеззараживанию и очистке сточных вод.