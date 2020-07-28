Опрос: банки намерены подогревать спрос на вклады в условиях снижения доходности по ним

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ опустилась до очередного исторического минимума в 4,25%, вслед за ней будут снижаться ставки на кредиты, но и доходность по вкладам продолжит падать. Банки видят риски снижения привлекательности депозитов в ближайшей перспективе, поэтому намерены подогреть спрос промоакциями и ожидают, что этот инструмент еще долго останется самым востребованным среди населения. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные кредитные организации.

Банк России 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25% годовых и указал, что фиксирует снижение ставок по кредитам и депозитам, а также видит условия для продолжения этой тенденции и пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что процентные ставки по депозитам превышают прогнозируемую инфляцию и будут оставаться привлекательными для населения.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня вновь упала до рекордно низкого уровня - до 4,8% с 4,99%.

Замедленная реакция

Пока лишь единичные банки снизили ставки по вкладам после очередного решения ЦБ. Так, Россельхозбанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах в массовом сегменте среднем на 0,1-0,5 процентного пункта. Теперь максимальная ставка в банке составляет 4,6%. Также о снижении в среднем на 0,5-1 п. п. ставок по депозитам в рублях и валюте сообщил банк "Интеза".

В ВТБ, Промсвязьбанке, МКБ, банке "Зенит", Райффайзенбанке, Росбанке заявили ТАСС, что будут следить за рыночной конъюнктурой и примут решение позднее. В АТБ сообщили, что банк будет осуществлять постепенное снижение ставок по депозитам в краткосрочной перспективе.

По словам члена правления, директора по развитию розничного бизнеса "РГС банка" Марины Дембицкой, снижение ставок по депозитам будет умеренным, а реакция рынка на изменение ключевой ставки ЦБ перестала быть моментальной. "Сегодня банки могут не торопиться снижать ставки так быстро, так как это может привести к оттоку средств вкладчиков в другие финансовые инструменты с более высокой доходностью. Другими словами, ставки по депозитам имеют тенденцию к снижению под давлением ключевой ставки, но снижение будет умеренным - это будет зависеть от каждого конкретного банка, его бизнес-модели, стоимости фондирования и наличия альтернативных источников привлечения пассивов и пр.", - отметила она. "РГС банк" также намерен следить за рынком в части установления ставок по депозитам.

Как завлечь вкладчиков

Банкиры опасаются, что население может несколько охладеть к этому сберегательному инструменту, поэтому намерены подогревать спрос различными способами. "Снижение ключевой ставки и введение налогообложения по вкладам со ставкой, превышающей ключевую ставку на суммах свыше миллиона, безусловно, повлияют на спрос со стороны населения. Прогнозируем, что на рынке будет появляться все больше предложений вкладов с повышенными ставками при открытии инвестиционных продуктов. Также для повышения спроса населения банки будут внедрять комбинированные вклады с предоставлением условий лояльности клиентам, стимулирующих к размещению средств", - сообщил ТАСС представитель АТБ.

По словам заместителя председателя правления банка "Зенит" Дмитрия Юрина, стимулировать спрос на вклады можно, в том числе, и комплексными продуктами. "Они дают повышенную ставку по вкладу при условии одновременного размещения средств в ИСЖ/НСЖ (инвестиционное страхование жизни / накопительное страхование жизни - прим. ТАСС) и срочный вклад, а также вкладами на длинные сроки, которые позволяют зафиксировать доходность на горизонте нескольких лет", - отметил он.

Представители кредитных организаций отмечают, что в этом году наблюдается тенденция перетока средств клиентов с депозитов на накопительные счета.

"При этом срочные вклады остаются интересными для определенной группы клиентов, поэтому полное замещение этого продукта накопительными счетами в ближайшем будущем мы не увидим", - заверил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

Кредитно-депозитная связь

Банкиры напомнили, что снижение ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой - необходимое условие для конкуренции по кредитным ставкам, которые также пойдут вниз.

Банк " Зенит" в ближайшее время планирует снизить ставки по автокредитованию и потребительским кредитам, возможность снижения ставок по кредитам также прорабатывают АТБ и Промсвязьбанк.

В Райффайзенбанке ТАСС сообщили, что в ближайшее время рассматривается снижение ставок по ипотеке и программам потребительского кредитования.