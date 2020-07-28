"Аэрофлот" продал более 3,5 тыс. авиабилетов на рейсы в Стамбул

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продала на рейсы в Стамбул более 3,5 тыс. авиабилетов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. При этом она уточнила, что на первый рейс реализовано 99% билетов.

"На сегодняшний день по направлению Москва - Стамбул - Москва только на первую неделю полетов уже забронировано более 3,5 тыс. билетов. Причем, на самый первый рейс в Стамбул, который состоится 1 августа, билеты раскуплены почти полностью - на 99%. В Анталью "Аэрофлот" начинает летать с 10 августа", - сказала она.

Спивакова добавила, что на рейсы в Лондон также продано около 3 тыс. авиабилетов и "загрузка увеличивается".

"Конечно, пока рано анализировать спрос. Новость о возобновлении полетов сейчас одна из самых актуальных. На первые рейсы в Стамбул спрос действительно очень высокий. Далее загрузка пока только формируется", - отметила пресс-секретарь "Аэрофлота"

"Да, [билеты продаются] достаточно быстро, но в продаже значительное количество мест. Мы постараемся удовлетворить спрос и не допустить дефицита", - подчеркнула Спивакова.

Россия с августа начнет снимать введенные в конце марта ограничения на международные полеты. Вылететь из РФ с 1 августа можно будет в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Полеты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат. Пока международное авиасообщение будет открыто только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.