Власти прорабатывают вопрос увеличения скорости на трассе "Таврида" в Крыму до 110 км/ч

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Скоростной режим на трассе "Таврида" в Крыму может быть увеличен с 90 до 110 км/ ч после запуска движения, этот вопрос прорабатывается. Об этом во вторник журналистам сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Мы этот вопрос обсудили, взяли в проработку", - сказал он, отвечая на вопрос об увеличении максимально разрешенной скорости по "Тавриде" с 90 до 110 км/ч.

Хуснуллин подчеркнул, что сначала стоит запустить трассу в скоростном режиме 90 км/ч, а затем уже повышать. "Сначала надо поехать в режиме 90 км [в час]. <…> Дальше, по мере эксплуатации, ситуации с аварийностью, будем этот вопрос пересматривать. Считаем, что сегодня качество дороги позволяет ехать со скоростью 110 км в час", - сказал он.