{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти прорабатывают вопрос увеличения скорости на трассе "Таврида" в Крыму до 110 км/ч

При этом, по словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, сначала трассу запустят в скоростном режиме 90 км/ч

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Скоростной режим на трассе "Таврида" в Крыму может быть увеличен с 90 до 110 км/ ч после запуска движения, этот вопрос прорабатывается. Об этом во вторник журналистам сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Мы этот вопрос обсудили, взяли в проработку", - сказал он, отвечая на вопрос об увеличении максимально разрешенной скорости по "Тавриде" с 90 до 110 км/ч.

Хуснуллин подчеркнул, что сначала стоит запустить трассу в скоростном режиме 90 км/ч, а затем уже повышать. "Сначала надо поехать в режиме 90 км [в час]. <…> Дальше, по мере эксплуатации, ситуации с аварийностью, будем этот вопрос пересматривать. Считаем, что сегодня качество дороги позволяет ехать со скоростью 110 км в час", - сказал он.

Теги
РоссияКрымХуснуллин, Марат Шакирзянович
Аксенов: единый офис управления строительными объектами создадут в Крыму
Глава региона также отметил, что до 2024 года Крым получит порядка 500 млрд рублей
Читать полностью