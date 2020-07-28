Минэнерго США прогнозирует рост цены на нефть до $50 ко второй половине 2021 года

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики США ожидает, что цена на нефть поднимется примерно до $50 за баррель ко второй половине 2021 года. Такой прогноз дал во вторник министр энергетики страны Дэн Бруйетт в ходе виртуального заседания ведомственного консультативного совета.

"Хотя все время существует неопределенность относительно цен на нефть, мы ожидаем, что средняя цена <...> поднимется, возможно, до $50 за баррель во второй половине 2021 года на фоне того, что запасы будут продолжать снижаться за этот период", - сказал он.

"Хотя добыча природного газа, как ожидается, тоже будет снижаться в первой половине следующего года, мы ожидаем, что она начнет снова увеличиваться во второй половине 2021 года", - отметил Бруйетт.

"И эти тенденции, по нашему мнению, закладывают основу для очень прочного восстановления экономики", - убежден глава ведомства.