Дмитрий Кобылкин сообщил, что возглавит совет директоров Росгеологии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в ближайшее время возглавит совет директоров Росгеологии. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Тверскую область во вторник.

"Посетили сегодня несколько заводов, для меня важно было посетить завод, который состоит в структуре Росгеологии, потому что я скоро совсем возглавлю совет директоров Росгеологии", - сказал он.

Сейчас в совет директоров Росгеологии входят семь человек, включая Кобылкина, возглавляет совет бывший зампред правительства Алексей Гордеев.

Росгеология - геологический холдинг Российской Федерации, является единственным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России. 100% капитала общества находится в собственности государства. Холдинг объединяет свыше 60 геологических предприятий, которые работают более чем в 40 регионах России и за рубежом.